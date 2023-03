La classe politique réagit suite à la prise de parole d'Emmanuel Macron

"Les gens ne céderont pas monsieur le président, il s'agit de deux ans de leur liberté que vous voulez leur confisquer. Et vous devez comprendre que même si vous leur parlez avec autant d’arrogance, ils ne baisseront pas le nez pour autant", déclare Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise. Thomas Ménagé, député Rassemblement national du Loiret, affirme que "peu importe le nombre de personne qui ira dans la rue, il y aura toujours une France silencieuse qui est opposée à cette reforme, qui attendait aussi d'autres mots que du mépris de la part du président de la République ; donc il y aura peut-être un peu moins de monde puisque les gens sont fatigués de la situation, mais le combat démocratique va continuer pour les prochaines échéances". "Allons, assez rapidement maintenant, à la prochaine étape, le travail, la reconnaissance du pouvoir d'achat, des conditions de travail et les parcours professionnels. Même si on n'a pas parlé de ces sujets depuis des décennies, la réforme des retraites ne doit pas être vécue de manière anxiogène par nos concitoyens", incite Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris.