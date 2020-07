La Coccinelle, une voiture ancienne qui séduit les passionnés de la marque Volkswagen façon rétro

Depuis les années 40, le succès de la Coccinelle n'a jamais battu de l'aile. Bien ronde ou plus allongée, cette voiture ancienne séduit toujours les passionnés. Cette Volkswagen n'a pas fini d'apporter du bonheur aux passionnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.