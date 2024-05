La cohue pour sept tonnes de colis perdus !

Certains sont arrivés bien avant l'ouverture pour mettre toutes les chances de leur côté, d'autres regrettent d'avoir trop flâné au petit-déjeuner. Mais tous espèrent la bonne surprise : dénicher le fameux colis. Et au moment de l'ouverture, tous les espoirs sont permis. À l'intérieur, c'est l'effervescence de la chasse au trésor. Tous les sens sont en éveil, à chacun sa technique pour deviner le contenu du paquet. Tout est permis, sauf la triche. Le principe est enfantin : choisissez vos paquets, passez à la caisse et payez au poids tout simplement. "C'est seize euros le kilo, et puis, c'est au petit bonheur la chance !", nous confie la caissière. Et pour ce prix, il faut avoir un peu de chance au moment du déballage. Résultat, un paquet de télécommandes toutes neuves sans les piles. Des colis venus de toute l'Europe, non livrés ou non distribués, rachetés par palettes entières, puis revendus au détail. Au total, sept tonnes de colis seront disponibles à l'achat durant plusieurs jours. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, T. Woehrel