La coiffure séduit les apprentis

Il s'était vu serveur, puis maçon. Finalement, pas d'enduit, mais des soins. A 25 ans, Raphaël a un CAP Métiers de la coiffure et entame son brevet professionnel. "Ce qui me plaît, c'est tout ce qui est côté artistique", confie-t-il. "Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut commencer comme stagiaire, ensuite on a notre poste de travail, ensuite on peut être manager d'équipe", rajoute-t-il. Mais d'ici-là, il faut encore apprendre le bon ton, les bons gestes. Comme lui, ils sont près de 16 000 jeunes chaque année en apprentissage dans la coiffure. Emma Mounaev, elle, est en première année de brevet de maîtrise et sa place semble être de plus en plus convoitée. Il y a cinq ans, les salons de coiffure recevaient trois candidatures par semaine. Aujourd'hui, cinq à six personnes par semaine déposent un CV et une lettre de motivation. Pourtant, le métier est dur : debout de 9h à 19h, du mardi au samedi, toujours prévenant et toujours accueillant. En moyenne, six mois après leur diplôme, six apprentis sur dix ont trouvé un emploi.