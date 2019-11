La colère des agriculteurs gronde

Baisse des prix, revenus bas voire inexistants, concurrence internationale... le malaise dans le monde agricole persiste. En Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, une cinquantaine d'agriculteurs ont réquisitionné des chariots dans plusieurs grandes surfaces. Ils les ont ensuite déversés devant le siège d'une coopérative agricole. C'est le moyen pour eux d'exprimer leur ras-le-bol et leur colère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.