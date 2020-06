La colère des campings en Île-de-France

En Île-de-France, les gîtes et les chambres d'hôtes ont retrouvé leurs activités normales depuis le 2 juin. Les campings, eux, ne peuvent pas encore accueillir des touristes avant le 22 juin. Une restriction qui suscite la colère des propriétaires dont Brigitte Lacaze, la gérante du camping "Caravaning Loisirs des Groux" à Mousseaux-sur-Seine (Yvelines). Pour alerter sur leur situation, un courrier a été adressé aux élus pour demander une réouverture accélérée à partir du week-end prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.