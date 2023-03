La colère des infirmiers libéraux

Pour de longues journées de travail, entre 50 et 60 heures par semaine, les revenus ne sont plus à la hauteur des investissements des infirmières libérales. Chez un patient diabétique par exemple, le travail nécessite parfois de rester plus longtemps pour faire de la prévention. Pourtant, seul l'acte médical est rémunéré. Par conséquent, le professionnel ne percevra que plus de quatre euros alors qu'il parcourt des kilomètres. Afin d'alerter sur leur situation, la moitié des infirmiers libéraux de la Corrèze ont rejoint un collectif national. Avec près de 9 000 membres, celui-ci demande une revalorisation de leurs actes, inchangés depuis 2012. Une profession qui dénonce également la faiblesse du forfait dépendance, mis en place il y a trois ans. Il représente une trentaine d'euros en moyenne, déplacement compris, pour des soins lourds qui prennent jusqu'à deux heures. Non seulement ces infirmiers libéraux sont sous pression, mais ils sont aussi, depuis le 1er janvier, de plus en plus pénalisés par l'assurance-maladie en cas d'erreur. Des difficultés qui pourraient rendre le métier d'infirmier libéral de moins en moins attractif et comme à l'hôpital, ne plus séduire les nouvelles générations. TF1 | Reportage C. Parédés, A. Sarre