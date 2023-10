"Un paysage cauchemardesque" : la colère à Saint-Martin-Vésubie après les dégâts de la tempête Aline

Tenter de se frayer un chemin au milieu des dégâts. Les accès à ce pont provisoire ont été détruits par la tempête Aline. Depuis vendredi, les habitants de Saint-Martin-Vésubie n'ont d'autres choix que de marcher. Trois ans après la tempête Alex, une certaine lassitude s'installe : "On vit avec ce paysage cauchemardesque depuis trois ans, ça commence à être très très lourd". Un peu plus haut, la commune de Venanson reste enclavée. Les hélicoptères assurent le ravitaillement. À pied, il faut plus de 45 minutes pour y accéder. Ici, tous les habitants rencontrés pointent du doigt la lenteur des travaux : "Ça fait trois ans qu'on attend ce pont-là. Ça fait trois ans que le pont, il n'est pas fait". Ces habitants vont devoir encore prendre leur mal en patience. Ce pont provisoire devrait être accessible à la circulation mercredi.