La colère d’un berger condamné à déménager dans la baie du Mont-Saint-Michel

Une loi littoral face à l'ancestrale présence des moutons en baie du Mont-Saint-Michel. Ce troupeau pourrait bien disparaître, car sa bergerie doit être détruite selon la justice. Malgré ses arguments, François Cerbonney a perdu contre une association. Depuis lundi, il est astreint à payer 150 euros par jour tant que la bergerie n'est pas détruite. "C'est très pesant en termes de temps et d'argent. Ils me pourrissent la vie, c'est clair", se désole cet éleveur. Contactée, l'association n'a pas répondu à la sollicitation de notre équipe. La maire appelle au bon sens et soutient le berger de son village. "La loi littoral est là pour protéger notre littoral, et tant mieux. Il faut aussi qu'elle puisse autoriser des activités qui font partie de notre patrimoine et qui sont là depuis très longtemps", explique Catherine Brunaud-Rhyn. Les habitants de Genêts (Manche), sont unanimes. "C'est bien dommage que ça soit polémique", lance l'une passante. "Pour moi, cette bergerie fait partie du patrimoine de la baie", ajoute une autre. La "Bergerie à Défendre" (BAD) et ses moutons de prés salés n'ont pas fini de faire parler d'eux.