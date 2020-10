La colère enfle face au demi-reconfinement en Italie

À Milan, le célèbre théâtre de la Scala est fermé. Les cinémas, les salles de sports et de concerts sont également interdits au public. À partir de 18 heures, les cafés et restaurants baissent leur rideau. Dans cette région la plus riche du pays, le couvre-feu a lieu à 23 heures. Face à ces restrictions, certains Milanais sont résignés. Depuis mars dernier, les Italiens ont accepté chaque nouvelle mesure sans protester. Mais cette fois, l'amertume se transforme parfois en colère et éclate dans les rues. De nouvelles échauffourées ont éclaté à Rome mardi soir. Parmi les manifestants figurent des militants d'extrême droite mais aussi des commerçants qui paient le prix fort de la crise.