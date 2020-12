La colère monte chez les routiers bloqués à Douvres

Au bout de cette file d'attente se trouve le port pour rejoindre l'Hexagone et le continent européen. Pour embarquer, les routiers doivent passer un test rapide à la Covid-19. Seuls ceux avec un résultat négatif sont autorisés à passer. Un chauffeur français est coincé depuis trois jours côté anglais. Ce 24 décembre, il devait le passer en famille dans le Vaucluse. Vu la situation, il ne va certainement pas passer le réveillon de Noël avec ses proches. Ce qui l'a beaucoup affecté. Depuis 24 heures, un autre conducteur a dû avancer de 250 mètres. Une autre problématique, la tension monte énormément entre les chauffeurs. Ils sont près de 4 000 routiers bloqués loin de chez eux. Une grande partie est toujours stationnée dans un aérodrome au Nord de Douvres. Il n'y a plus d'espace pour circuler. Certains routiers appellent à l'aide avec des messages. Les frontières entre l'Angleterre et l'Hexagone ont été rouvertes depuis mercredi. Mais cet embouteillage monstre pourrait mettre des jours à se résorber.