La collection à remonter le temps

Entrer dans ce musée, c'est sauter à pieds joints dans le passé. L'école des années 50 et ses incontournables, et juste en face, l'armoire à jeux. Pascal Renaud l'assume, c'est un nostalgique. Cela tombe bien, ces visiteurs aussi. L'exposition s'appelle d'ailleurs "La boîte aux Souvenirs". Cette collection, Pascal Renaud l'a débutée il y a 30 ans en récupérant de vieux outils chez son grand-père. D'anciens objets, d'abord entassés, puis triés, plus de 3 000 objets peuplent aujourd'hui les 160 mètres carrés de ce hangar. À l'intérieur, on trouve des objets insolites comme ces facettes récupérées d'un ancien cabinet dentaire, ou encore des outils de couturières un peu oubliés. Toutes les générations apprécient. Être un passeur de mémoires, c'est un rôle évident, surtout avec certains objets. C'est en effet dans nos maisons, dans nos greniers que Pascal fait ses plus belles trouvailles, des objets témoins de la grande histoire et de celle de nos familles. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin