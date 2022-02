La colocation, une solution pour nos aînés

Les plaintes qui s'accumulent contre certaines Ehpad altèrent la confiance des familles. Ce mardi, une nouvelle doléance a été déposée contre Orpea par deux aides-soignantes. Elles accusent le groupe d'utiliser leur identité pour procéder à des embauches abusives en CDD. Pour résoudre ce problème, une colocation entre personnes âgées offre un compromis entre indépendance et accompagnement. Cuisiner ensemble, c'est la règle d'or dans la colocation pour personnes âgées. Des auxiliaires de vie accompagnent les sept colocataires du matin au soir et assurent une astreinte toutes les nuits. A la différence d'une maison de retraite, la colocation n'est pas médicalisée. Mais des professionnels de santé interviennent de l'extérieur pour assurer le suivi des patients. On peut y vivre en couple, avec un animal de compagnie et apporter ses meubles. Les colocations sont principalement installées dans les communes rurales et accueillent les habitants en priorité. Chaque résident dispose d'une chambre de 30 m² avec salle de bain et peut sortir librement. Le prix de la location s'élève à 1 600 euros par mois tout compris, contre 2 000 euros en moyenne pour un Ehpad. TF1 | Reportage S. Agi, H. Lévêque