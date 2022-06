La commune de Cavignac a transformé le leg en vin

Cavignac (Gironde), une commune de 2 000 habitants, a hérité il y a cinq ans de 25 hectares de vignes. Ce dernier est unique, pas à cause de leurs raisins ni de leur terroir, mais de leurs salariés : "Nous sommes employés par la mairie. Nous avons le statut d'agents municipaux. Je pense que nous sommes pratiquement les seuls". Cet héritage a été légué au village par le dernier vigneron, Yves Courpon. Il avait la volonté de voir son vignoble perdurer après son décès. Poursuivre l'activité est un honneur pour Pascal Cottreau, employé viticole : "C'est un peu lui rendre hommage d'une certaine façon". Ici, trois salariés municipaux produisent 12 000 à 15 000 bouteilles par an, du Bordeaux, dont les habitants sont fiers. A 5,50 euros la bouteille, l'objectif de la commune n'est pas de remplir les caisses. "Le but c'est de conserver le patrimoine naturel de la commune", explique le maire, Guillaume Charrier. C'est aussi de rassembler les habitants et les commerçants avec les nouvelles étiquettes en l'honneur de la libraire, l'épicière et la fleuriste, les trois plus anciens commerces de Cavignac. La mairie espère multiplier la production par trois, et rêve même d'exporter partout dans l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Debut, A. Mersi Bakchich