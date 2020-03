La commune de La Balme-de-Sillingy tourne au ralenti depuis la découverte d'une vingtaine de cas de coronavirus

La vie des habitants de la petite ville de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) est au ralenti. Un premier cas de coronavirus y a été découvert la semaine dernière. Depuis, dix-huit autres ont été recensés. Au vu de ces éléments, les services publics ont été fermés et les rassemblements annulés. Les déplacements ont également été limités, réduisant de 70% le taux de fréquentation des commerces. Les habitants, eux, gardent leur calme et ne cèdent pas à la psychose.