La commune de Lamanon hérite d'1,5 millions d'euros dans les Bouches-du-Rhône

À Lamanon (Bouches-du-Rhône), c'est encore un peu Noël, car la commune a reçu un beau cadeau. Il s'agit d'une somme de 1,4 millions d'euros, léguée par une habitante d'un village voisin décédée à 84 ans. Les plus surpris, ce sont peut-être les employés de la mairie. Lorsque Viviane ouvre la lettre, elle croit d'abord à une erreur. La somme représente la moitié du budget d'investissement annuel. Elle va permettre à la commune d'envisager les deux prochaines années plus sereines. Dans son testament, la généreuse donatrice a laissé quelques directives. La somme doit servir à des actions sociales en faveur des personnes âgées. Mais elle doit surtout servir à rénover et à entretenir un site sur les hauteurs du village, fermé depuis quatre ans à cause du risque d'éboulement et dans lequel la défunte aimait se promener. Le reste de la donation devrait servir à financer la construction d'une école maternelle. Si d'ordinaire, l'argent ne tombe pas du ciel, il y a visiblement quelques exceptions. TF1 | Reportage B. Guenais, H.P. Amar