La commune de Merville sous les eaux

Cela fait trois jours que les habitants de Merville (Nord) vivent les pieds dans l'eau. Nos journalistes sont retournés sur place ce mercredi matin pour voir comment ça se passe. Les habitants de Merville sont en train de faire face à une situation de crise. Il va y avoir ce mercredi après-midi des distributions de vivres. Les pompiers vont leur livrer des courses, car certains d'entre eux restent pour l'heure isolés. La situation n'a quasiment pas évolué. En regardant par exemple cette rue sur deux kilomètres, elle est totalement inondée et l'eau arrive jusqu'aux mollets. Dans les maisons, ce n'est pas mieux. Celle-ci par exemple a eu un peu de chance. L'eau arrive tout juste au niveau de l'entrée. Mais pour sa voisine, c'est totalement différent. Le salon est totalement inondé, et la cave aussi. En attendant, c'est la débrouille. Ce monsieur par exemple utilise son canoë pour se rendre à son domicile. Il fait ça plusieurs fois par jour et ça continuera sûrement encore ce soir puisque le niveau d'eau baisse très doucement. Le souhait des habitants lassés et fatigués, c'est que ça descende le plus tôt possible et que ça ne recommence pas. TF1 | Duplex V. Lamhaut