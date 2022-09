La commune en guerre contre les vignettes anti-pollution

Au moins, c'est clair, ici la nouvelle réglementation "Zone à faible émission" n'est pas la bienvenue. Le maire bâche les panneaux, et les habitants sont en colère. La voiture de Michel est trop vieille et jugée trop polluante, il ne peut plus circuler en ville. En plus de ne pas faire l'unanimité, les panneaux installés depuis une semaine posent de gros problèmes de circulation. "A un moment, le jour où il y aura un accident, qu'est-ce qu'il se passera ?", affirme Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen. Désormais, seuls les automobilistes dont les vignettes sont vertes ou affichent "un", "deux" ou "trois" peuvent circuler en ville. Les autres en ont l'interdiction, du moins en théorie. Comme certains automobilistes, c'est un habitant sur dix qui est concerné. Des aides sont proposées aux habitants pour changer leurs véhicules. S'ils y renoncent et bravent l'interdiction, l'amende peut aller jusqu'à 450 euros. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos