La commune hérite... de son budget annuel

Ce jeudi matin, Gérard Boyé, maire de Maidières (Meurthe-et-Moselle), est toujours ému de voir la maison de Mademoiselle Verelle. C'est cette dame décédée en 2018 à 96 ans qui a légué son habitation, mais également toutes ses économies à sa commune, près d'un million d'euros. "On a été étonné, parce qu'à un moment, on s'est demandé si elle a bien mis la virgule où il fallait", confie l'élu. Dans ce village de 1 500 habitants, Mademoiselle Verelle a été réputée pour ses cours de sténodactylographie, mais beaucoup plus discrète sur sa vie privée. Sans enfant, elle a donc tout légué à sa commune. Un geste très bien accueilli évidemment. "C'est une nouvelle joviale", lance une dame. Le maire se laisse quelques mois pour accueillir des idées d'aménagement. Seule certitude, il donnera le nom de Marcelle Verelle à une rue ou à un édifice communal. La défunte n'a effectivement fait qu'une demande, contre son don inattendu, que sa tombe soit entretenue. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse