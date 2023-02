La confiture des orangers de la ville

Pour ne pas laisser des fruits se perdre, Sophie n'hésite pas à grimper aux arbres. Sur la Côte d'Azur, les orangers amers ornent les rues, les cours d'école, les jardins, mais les fruits sont souvent laissés à l'abandon. "C'est des gens de la mairie qui les ramasseraient pour ne pas que ça tombe par terre, et puis les mettre à la poubelle", explique Sophie Allain, responsable projet "Cueillette Solidaire". Depuis dix ans, des bénévoles viennent les cueillir à la demande des mairies et des particuliers. Michèle n'y voit que des avantages : "Ne pas gaspiller des fruits qui sont là à notre disposition, et puis être au soleil dans les orangers en bonne compagnie, c'est magnifique". C'est sympathique et très efficace. Après deux heures de travail, une tonne d'oranges amers est récoltée et triée. Une partie des fruits vont être vendus à une confiturière, le reste va être transformé par des salariés en réinsertion. Manon Lefevre, par exemple, prépare de la confiture : "Il faut de la patience pour enlever les pépins et tout ça, mais dans l'ensemble, ce n'est pas compliqué". Une fois les oranges découpées, elles sont recouvertes d'eau pendant douze heures, puis vont mijoter dans une bassine en cuivre. Les confitures, confiseries, ou jus de fruits, sont vendus au local de l'association. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb