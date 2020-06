La consommation, un enjeu majeur pour relancer l'économie

Après les mesures sanitaires et économiques, un nouveau budget de crise vient d'être présenté ce mercredi matin. Il va faire grimper à 460 milliards d'euros la facture du Covid-19. Certes, les Français auraient épargné 55 milliards d'euros pendant le confinement, mais les portefeuilles de beaucoup de gens sont complètement vides. Un paradoxe que l'on peut remarquer à Strasbourg (Bas-Rhin). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.