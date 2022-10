La construction qui fait bondir les hortillonnages

Les hortillonnages sont un lieu unique : 300 hectares d’anciens marécages, et sur chaque îlot des cultures maraîchères ou des petites maisons. Le problème ? Sur cette friche, près d’une route, un immeuble de quatre étages doit être construit, de quoi déchaîner les passants. "Ce n’est pas possible… Ailleurs, mais pas là !" s’exclame cette dame. Proche de la ville d’Amiens, la commune de Camon de 4 500 habitants, l’équipe a rencontré le maire, Jean-Claude Renaux. Il gère sa ville depuis 21 ans. Sur ce plan, les hortillonnages sont en jaune et l’immeuble, lui, serait en dehors. "Nous sommes hors secteur des hortillonnages", explique le maire. La commune manque de terrain constructible. L’arrivée du TGV Amiens, dans deux ans, accroît les demandes de logement. Alors comment faire ? Camon se divise, il y a ceux qui applaudissent et ceux qui refusent. Il y a peu, une association a vu le jour pour faire annuler le permis de construire. Désormais, c’est à la justice de trancher. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez