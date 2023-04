La consultation va passer à 26,50 euros

Au cabinet ce lundi matin, ce médecin a pris la nouvelle en direct. C'est 26,5 euros la consultation contre 25 euros aujourd'hui pour un médecin généraliste, c'est loin de répondre à ses attentes. Autre mesure présentée ce jour, une revalorisation de la consultation pour les spécialistes, 30 à 31,5 euros le rendez-vous, ou encore l'élargissement du recours aux assistants médicaux pour soulager les médecins. Ce sont des décisions qui pourraient encourager les praticiens à quitter la Convention. "S'ils ne font pas des réformes comme il faut, je pense que c'est la seule solution", témoigne le Dr Fadi Chalabi. Un système à l'agonie qui a une incidence sur les patients. Les déserts médicaux s'amplifient. Mais s'il fallait payer plus chez un médecin non-conventionné, l'idée divise. "Juste le médecin et c'est déjà cher, alors quand on a des rendez-vous pour des radios et tout ça, c'est encore plus cher", rapporte une patiente. Les syndicats, insatisfaits de la liste de mesures, espèrent reprendre les négociations au plus vite ou ils pourraient quitter un à un la Convention. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet