La contestation réprimée en Russie

"Non à la guerre", scandent ces manifestants rassemblés dimanche à Moscou. Le rassemblement est interdit, certains sont vite interpellés par la force. C'est notamment le cas de cette femme portée par quatre policiers. Dans ce qui ressemble à un acte de résistance, des hommes chantonnent l'hymne ukrainien. D'autres sont amenés dans le silence et sans résistance dans les fourgons des forces de l'ordre. À Moscou, Ekaterinbourg et 60 villes russes, 4 600 personnes ont été interpellées ce week-end selon des ONG locales. Le Kremlin a durci le ton et n'hésite plus à arrêter des familles entières. Sur des photos fournies par des députés de l'opposition, cinq enfants sont en état d'arrestation, dans un fourgon surveillé par des policiers. Leur délit, avoir manifesté avec leurs parents devant l'ambassade ukrainienne. Sur une vidéo, l'un d'eux s'adresse à sa mère de l'autre côté de la grille. Tous auraient finalement été relâchés après plusieurs heures passées au commissariat. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Cazilhac