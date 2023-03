La contestation se radicalise-t-elle ?

Ce vendredi matin, Rennes (Ille-et-Vilaine) se réveille dans une ambiance encore pesante. Les stigmates de la nuit sont partout dans le centre-ville. L'heure est au nettoyage et à la protection de ce qu'il reste des vitrines. À la nuit tombée, ce jeudi soir, des centaines de manifestants parfois radicaux ont arpenté une bonne partie du cœur de la ville. Sur leur passage, il y a eu des poubelles incendiées, du mobilier urbain dégradé et des dizaines de vitrines brisées. Certains se sont même attaqués au personnel d'un hôtel. Quelques vigiles auraient été blessés, mais la direction n'a pas souhaité nous répondre. Certains magasins de vêtements comme celui-ci ont été ciblés et pillés, mais les enseignes les plus touchées sont des banques et des agences immobilières. Une gérante ne s'y attendait pas. Jean-Paul Guillotin, lui, a veillé toute la nuit devant son agence. Suite à cette nuit, quatorze personnes ont été interpellées à Rennes. Gérald Darmanin a annoncé y avoir envoyé une unité de polices spécialisée dans les violences urbaines. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau