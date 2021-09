La contraception bientôt gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans

À partir du 1er janvier 2022, chaque jeune femme entre 18 à 25 ans aura accès gratuitement à la contraception. Les quinze à dix-huit ans avaient déjà obtenu cette avancée en 2013. Elle concerne chaque dispositif hormonal, non-hormonal, pilule, stérilet, implant ou encore anneau. "Quand on est jeune, ça peut représenter un coût significatif. Je trouve ça vraiment bien que ça soit gratuit" ; "C'est assez compliqué, surtout à cet âge-là, on n'a pas forcément de salaire", témoignent des étudiantes à Nanterre (Hauts-de-Seine). La prise en charge comprendra l'ensemble du parcours de soin à la prescription. "C'est important que cette mesure de la gratuité contraceptive prenne en charge un package global. Souvent, la consultation en ville est chère. Il faut plus de 50 euros pour pouvoir bénéficier d'un suivi gynéco et d'un contraceptif", explique Caroline Rebhi, coprésidente du Planning Familial. Les examens biologiques annuels feront aussi partie de ce financement. Pour l'Assurance maladie, le coût global atteint les 21 millions d'euros pour épauler 1,6 million de femmes dans ce parcours médical.