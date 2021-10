La conversion des voitures à l'éthanol fait de plus en plus d’adeptes

Le superéthanol coûte deux fois moins cher que les autres carburants, soit entre 70 et 80 centimes le litre. Ce chauffeur VTC fait son plein avec depuis un an et il a tout de suite vu la différence. Avec quatre à cinq pleins par semaine, il économise jusqu'à 500 euros par mois. À l'heure où le prix des autres carburants s'envole, de nombreux automobilistes pourraient franchir le pas. Le superéthanol est un carburant composé seulement de 15% à 35% d'essence et mélangé à de l'alcool issu de végétaux comme la betterave. Pour l'utiliser, il faut installer un boîtier facturé à 1 100 euros en moyenne. Selon les garagistes, ce dernier serait rentabilisé en un an. Cependant, seuls les véhicules à essence peuvent être convertis au superéthanol.