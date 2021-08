La convivialité du marché de nuit de Revel en Haute-Garonne

Plaisir des yeux et des papilles... Dans ce marché gourmand, les passants composent leur menu de stand en stand. Vin, foie gras, tomme de vache, chèvre, melon ou charcuterie, ici, tout est produit à quelques kilomètres de Revel (Haute-Garonne). Les agriculteurs mettent l'accent sur leurs productions. A table, il y a ceux qui sont raisonnables, c'est-à-dire au régime, et il y a les autres. Jeanine et sa copine viennent tous les ans, avec leur boîte de friandises. Les touristes apprécient la convivialité du Sud-Ouest et le cachet de ces vieilles halles datant du Moyen Âge. "C'est magnifique, et ça reste un lieu vivant, donc, c'est ça qui est bien" ; "Ici, on rencontre tous les gens de la région, c'est sympa", s'exclament certains d'entre eux. Le mercredi à Revel, chaque marché gourmand se termine en musique. Sur la piste de danse, un petit air de fête se fait sentir, dans une ambiance estivale.