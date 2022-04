La coquille en fête à Etaples-sur-Mer !

Ces amies immortalisent le moment. Elles l'attendaient cette fête de la coquille Saint-Jacques, un paradis pour ceux qui aiment déguster ce bijou de la côte d'Opale. Les bénévoles n'ont aucune seconde à perdre. Tout le week-end, ils vont cuire la noix de Saint-Jacques encore et encore. "Il y a à peu près cinq tonnes de coquilles de préparées, donc à peu près 2 500 brochettes. Le reste en plancha et un peu à l'étuvée", confie Sébastien Deguignes. Les coquillages frais sont récoltés par des pêcheurs étaplois à Boulogne-sur-Mer. Il est possible d'en acheter pour les préparer soi-même mais encore faut-il savoir les ouvrir. Ces chefs ont sans aucun doute le coup de main. Ils proposent des recettes au visiteurs. Ici, ce sont des noix de Saint-Jacques poêlées, accompagnées de crème safranée et de patate douce. A croire que l'odeur de la Saint-Jacques attire les foules. Ils sont nombreux à profiter des cadeaux de la mer mais aussi de l'ambiance pendant ce week-end radieux. A Étaples, les habitants se targuent d'avoir le plus beau marché du pays, ils mesurent aussi leur chance d'avoir sur leur côte l'un des meilleurs produits. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez