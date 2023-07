La Corrèze aux petits soins pour ses vacanciers

Laurence et Régis découvrent pour la première fois les charmes de la haute Corrèze et ses prix attractifs : 280 euros la semaine pour ce gîte en toit de chaume. À l’intérieur, on découvre une chambre et un salon pouvant accueillir également des enfants pour passer des vacances au calme, dans un environnement préservé. Collonges-la-Rouge, 100 km plus loin, est célèbre pour sa pierre rouge et ses 26 édifices inscrits ou classés aux monuments historiques. Le village le plus visité de la Corrèze permet à ceux qui le souhaitent de manger librement sur les tables de pique-nique. Il faut quatre euros pour stationner toute la journée, et il y a trois toilettes publiques gratuites, dont celle-ci, flambant neuve. La Corrèze et ses trésors accessibles un peu partout, comme ici, dans la petite commune de Noailhac. Le site dispose de trois niveaux consacrés à l’histoire de la pierre locale et des formations géologiques, sans que le visiteur n’ait rien à débourser. Des vacances à moindre coût qui n’empêchent pas d’avoir le coup de foudre. TF1 | Reportage C. Parèdes, E. Sarre