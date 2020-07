La Corse accueille les premières Régates Napoléon

Les Régates de tradition sont de retour en Méditerranée, dans la baie d'Ajaccio. Peu de bateaux ont participé à cette première, mais le principal est de lancer la saison en respectant les consignes sanitaires. Les équipages passent la semaine ensemble, presque en autarcie. Les Régates Napoléon se termineront ce week-end, mais dès la fin août, les voiliers seront de retour pour la Corsica Classic, une course autour de l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.