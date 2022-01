La Corse au féminin : Carla, officier de marine

À tout juste 26 ans, Carla Maisani prend ses nouvelles fonctions sur le pont du Paglia Obra comme commissaire de bord. Une des plus jeunes à ce poste. Les femmes sont encore minoritaires, mais les choses évoluent. "Je suis fière de travailler dans un milieu qui me plaît et où la femme est payée avec exactement le même salaire qu'un homme", témoigne-t-elle. Dans la marine marchande, il y a cette égalité de salaire. Chaque officier doit passer à la passerelle comme à la machine. À quai, la formation de Carla continue. Naviguer est synonyme de liberté pour la jeune femme. Et cette liberté, Carla l'exprime de façon étonnante. Durant ses études, elle crée sa propre marque de vêtements aux symboles insulaires féminins pour montrer l'attachement à son monde. Partir pour mieux revenir, les insulaires ont toujours un seul lien entre les deux rives. Pour l'heure, seulement 10% des femmes deviennent officière marine. Les contraintes pour leur vie de famille restent fortes, mais beaucoup de compagnies souhaitent aujourd'hui s'appuyer sur cette expertise : cette vision féminine du commandement. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon, P. Pelletier