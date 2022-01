La Corse au féminin : elles chantent l'Île de Beauté

Elles chantent une espérance pour leur terre et rendent hommage aux grandes figures féminines de Corse. Des voix qui résonnent aux quatre coins de l'île. Elisabeth Volpei-Parigi, Maryline Girard-Pietrucci, et Laure Degiovanni, trois femmes et trois générations au service de la transmission et de la polyphonie. Institutrices et professeurs de chants, c'est dans un centre culturel que nous les retrouvons. Les chanteuses d'Isulatine ne s'interdisent rien. Des chants ancestraux des bergers jusqu'aux berceuses, leur répertoire est complet. "On n'est pas là pour imiter les hommes. On est juste là pour faire connaître ce chant qui fait partie de nous aussi'", confie Élisabeth. La terre est liée intimement au chant. Élisabeth vient de créer une plantation de 250 pieds d'oranges et de citronniers. Elle confectionne des confitures et des gâteaux avec les fruits. Cette passion nourrit ses textes et ses musiques. Au cœur de l'hiver, le groupe a rendez-vous pour le tournage de leur second clip à Ventiseri. Le titre mis en valeur parle d'une femme : Danielle Casanova, la résistante qui fut déportée. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier