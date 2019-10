La Corse aux couleurs de l’automne (1/4) : les vendanges tardives se terminent à Morsiglia

Après le départ des touristes, la Corse retrouve ses traditions et ses cultures. A Morsiglia, à la pointe du Cap Corse, les vendanges tardives se terminent, un record dans la région. Pour les habitants du village, la vie s'organise autour du bar et de l'unique pompe à essence. Ceux-ci sont particulièrement fiers de leur patrimoine reflétant l'identité de leur village. Tour d'horizon des endroits caractéristiques et des traditions de Morsiglia. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.