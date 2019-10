La Corse aux couleurs de l’automne (2/4) : la pêche à la langouste, une tradition à Sant'Amanza

Philippe Botti est un marin pêcheur de langouste sur la baie de Sant'Amanza, à Bonifacio. Cette activité est une passion qui s'apprend et qui se transmet de génération en génération. Comme c'est la fin de la saison, il est passé du pont aux fourneaux. En effet, cuisiner ses prises est une autre de ses passions. L'occasion de partager un bon repas avec les amis et la famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.