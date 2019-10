La Corse aux couleurs de l'automne (3/4) : la chasse, un lien social incontournable

A Sartène, en Corse-du-Sud, les chasseurs se retrouvent chaque week-end au lever du soleil. Une tradition qu'ils entament chaque automne et essaient de transmettre de père en fils, mais aussi de famille en amis. Ces passionnés sont subjugués par leurs chiens. Mais ils chérissent encore plus une autre facette de cette tradition : celle de passer un bon moment ensemble. C'est ce qui fait réellement le bonheur de ces chasseurs, bien plus que la chasse en elle-même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.