La Corse confrontée au problème de divagation animale

En Corse, la carte postale pittoresque semble incomplète quand les vacanciers roulent sans rencontrer des chèvres, des cochons ou des vaches. Sur l'île, on peut aussi croiser des animaux sur la plage. Mais la divagation animale constitue un problème pour les maires et les habitants des villages, où les animaux sont lâchés dans la nature. Une distance de sécurité est à respecter pour éviter de se faire encorner. La Corse travaille également sur un système pour géolocaliser les bovins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.