La Corse, les pieds dans l'eau

L’équipe de TF1 était dans un club de plongée à E Ragnole sur Ajaccio (Corse-du-Sud). Ils avaient pris le bateau Barracuda. L’eau y est turquoise et transparente. La plage est faite de sable blanc. Voilà l’image classique de l’été corse. À Mare e Sole, tous les ingrédients sont là pour réussir ses vacances. Et quand on est vacancier, l’apéro ne se fait pas seulement sous son parasol. Il y a un passage obligé : les paillotes. Dès midi, tout s’accélère. Sous l’ambiance de la plage d’argent, on se dirige vers le site de plongée Sete Nave. Le Barracuda assiste régulièrement à plus d’une dizaine de baptêmes de plongée. Le directeur technique du club passe ses consignes et rassure à sa manière. Les craintes dépassées, c’est l’immersion. Et au retour, les visages s’éclairent. Certains vacanciers préfèrent une autre activité de plage : la trottinette des mers. L’objectif est de s’extraire de la foule. C’est le début de l’été, les vacances continuent. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon