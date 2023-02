La Corse, première région sans pub !

Vous connaissez le "Stop-pub" sur vos boîtes aux lettres. En Corse, depuis le début du mois, il faut se familiariser avec le "Oui-pub". Sans cet autocollant, il est aujourd'hui impossible de déposer des prospectus publicitaires, alors une habitante l'a adopté pour continuer à les recevoir. Si huit Corses sur dix ne souhaitent plus de publicités dans leurs boîtes aux lettres, certains consommateurs restent très attachés à cette forme de communication. "Moi, je fais partie de ce "Oui-pub", parce que je tiens à mes petits prospectus et les regarder. Il n'y a pas que moi, c'est beaucoup de gens" ; "Moi j'aime bien. Et quand on n'en met pas, ça m'énerve", témoignent certaines. En principe, l'étiquette "Oui-pub" a été distribuée par La Poste, et surtout, vous pouvez la confectionner par vos propres moyens. Cette mesure expérimentale doit faire économiser 3 000 tonnes de papier par an, soit neuf kilos par habitant. Ce "Oui-pub" fait partie des 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Seul bémol, l'emploi, malgré des mesures de reconversion professionnelle, plusieurs sociétés de distribution publicitaire ont dû licencier. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier