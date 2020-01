La Côte d'Azur en hiver (1/4) : cap sur Roquebrune-Cap-Martin

Le vieux village de Roquebrune-Cap-Martin (Côte d'Azur) est un balcon plongeant sur la Méditerranée. Construit à flanc de colline, à 300 mètres d'altitude, ce vieux village offre une vue panoramique sur la mer et Monaco à l'ouest. C'est probablement l'un des plus beaux points de vue de la région, au grand bonheur des habitants et des visiteurs. Qu'en est-il de l'histoire et des patrimoines de Roquebrune-Cap-Martin ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.