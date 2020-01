La Côte d'Azur en hiver (3/4) : le plateau de la Garoupe, le jardin secret du cap d'Antibes

"Un jardin prodigieux jeté entre deux mers", c'est par ces mots que Guy de Maupassant décrit dans son œuvre le cap d'Antibes au XIXème siècle. Depuis le plateau de la Garoupe, le point culminant du cap, le panorama est époustouflant. Raison pour laquelle c'est l'un des quartiers préférés des habitants d'Antibes et des touristes. Partons à la découverte de ce site chargé d'histoire, qui abrite des trésors architecturaux d'un autre temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.