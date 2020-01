La Côte d’Azur en hiver (4/4) : à la découverte des palaces de la Belle Époque à Menton

À Menton, 22 magnifiques palaces de la Belle Époque font son renom. Il s'agit d'un patrimoine méconnu de la Riviera. Beaucoup de têtes couronnées descendaient dans ces hôtels de premier ordre pour profiter d'une paix royale et d'un exotisme enivrant. Les voyageurs y séjournaient surtout en hiver pour profiter des vertus curatives du climat méditerranéen. Tour d'horizon de ces bâtiments uniques et leurs histoires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.