La Côte d'Azur se prépare à un week-end estival

Ce vendredi matin, il souffle un petit air d'été sur la plage de la Salis, à Antibes. On a ressorti les serviettes et les maillots de bain, car il fait déjà plus de 20 degrés sur le sable fin. Pour certains retraités, ce n'est que du bonheur. "On veut bronzer avant l'arrivée des touristes", se réjouit l'une d'entre eux. À chacun sa façon de profiter du beau temps. Pour une Antiboise, ce sera une sortie en paddle, histoire de faire un peu d'exercice dans un cadre idyllique. "Ça sent beaucoup l'été. On est bien, il fait beau et bon", a-t-elle affirmé. Aller à la plage, c'est aussi pour se trouver en famille, autour de plaisirs simples au bord de la mer. En prévision du week-end, dans un kiosque, on fait le plein de marchandises. Quelques courageux se sont baignés dans une eau pas encore très chaude. La mer atteint tout juste quinze degrés, mais le meilleur reste à venir. La météo s'annonce radieuse cette fin de semaine sur la Côte d'Azur. Avec du soleil et de la chaleur au programme, il y aura forcément du monde à la plage.