La côte ouest face à des marées exceptionnelles

Inexorablement, l'eau monte et commence à inonder les rues. Il en faut plus pour surprendre cet habitant de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). Daniel a décidé de prendre les devants et son calfeutre. Pourtant habitués à ces débordements, les habitants ne boudent pas leurs plaisirs. Pour éviter tout accident, la mairie a décidé de bloquer certaines rues. Un peu plus au sud, à Fécamp (Seine-Maritime), un bout de plage devrait être entièrement submergé au moment de la marée haute. Un spectacle rare dont personne ne se lasse. À Bordeaux (Gironde), ces grandes marées bloquent, pour partie, l'estuaire de la Garonne. Conséquence immédiate, le fleuve est également sorti de son lit et déborde sur une partie des quais où la circulation est interdite. Encore plus au sud, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ces marées d'équinoxe dont les coefficients sont supérieurs à 90 grignotent peu à peu la plage. Les autorités appellent à la plus grande prudence jusqu'à mercredi, la fin des grandes marées. TF1| Reportage H. Dreyfus, V. Topenot, P. Lormant