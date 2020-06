La côte picarde retrouve ses cabines de plage colorées

À Mers-les-Bains (Somme), tous s'activent pour assembler les pièces des cabines de plage. Ce sont de vieilles dames tout en bois, souvent très anciennes, un petit patrimoine très prisé dans la région. En effet, la tradition remonte au XIXème siècle, où la station nichée entre deux falaises, attirent les riches familles parisiennes. À l'époque, les cabines de plage sont sorties de terre avec les belles villas colorées. Deux siècles plus tard, c'est la même philosophie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.