La côte Vermeille prête pour les vacances

A Saint-Cyprien, il y a déjà comme un air de vacances avec ceux qui prennent un bain de soleil face à la mer : "Nous sommes Belges mais tombés amoureux de la région et nous en profitons dès qu'il y a un rayon de soleil". Après un long week-end de l'Ascension, les commerçants sont fin prêts pour la saison. Le gérant d'une paillote a recruté tous ses saisonniers. "On a fait un beau début de saison et on a fini les réglages pour le début de la saison", affirme Frédéric Sommariva, gérant du "Temple Beach". Dans l'hôtel de Florence Bellais, on se prépare pour un bel été. Elle a même investi 350 000 euros pour une piscine et des chambres flambant neuf. Une résidence de tourisme confirme qu'il n'y a pas mal de réservations pour le mois de juillet. De même, sur le planning du mois d'août, on voit de grosses réservations. Ici, il ne reste plus que quelques locations disponibles. Saint-Cyprien et la région attirent de plus en plus les touristes. C'est même devenu l'une des destinations les plus prisées pour les vacances d'été. Une aubaine pour cette commune de 10 000 habitants qui vit en grande partie du tourisme. Elle multiplie par six sa population chaque été. TF1 | Reportage A. Cazabonne, S. Boujamaa, L. Garcia