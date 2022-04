La Côte Vermeille sous le soleil de printemps

De ses falaises escarpées à sa garrigue en bord de Méditerranée, le soleil du printemps offre à la Côte Vermeille une explosion de couleurs. Partout sur le littoral, la nature revit. "Il y a tout un panel d'arbustes fleuris et c'est magnifique", lance un promeneur. Des centaines de variétés que les randonneurs redécouvrent chaque année, en début de saison. La douceur est enfin de retour. Sur le littoral, les randonnées sont plus longues et plus agréables aussi. La mer profite de ses derniers instants de tranquillité. Les bateaux ne sont pas encore sortis du port. Le printemps est le moment idéal pour se refaire une beauté. Chaque année, cette barque de pêche traditionnelle est repeinte à la main. Il y a un siècle, plus de 150 barques voguaient ainsi sur la Côte Vermeille. Aujourd'hui, il n'en reste que quatre, restaurées à l'identique par des associations. Les couleurs ne sont pas choisies par hasard. À chaque barque sa propre identité. La saison démarre à peine, mais Collioure retrouve déjà ses premiers touristes. Loin de la foule estivale, la période est idéale. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia