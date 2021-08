La coupétade, un dessert typiquement lozérien

La coupétade lozérienne est un dessert qui se partage en famille ou entre amis. Elle fait d'ailleurs toujours l'unanimité. Des pruneaux mais aussi des raisins secs dans un gâteau tout juste sorti du four. Dans le village du Malzieu-Ville (Lozère), la coupétade c'est l'affaire de Michel Besse, le boulanger. Cela fait dix ans qu'il prépare ce dessert vieux comme le monde. "On m'avait dit que ça existait depuis toujours. C'est le plat typiquement lozérien", a-t-il expliqué. Depuis toujours, c'est la même recette : du lait, des œufs, du sucre et du pain de la veille. "C'était un gâteau que tout le monde pouvait faire chez soi et qui ne coûtait pas très cher", rajoute le boulanger. Michel Besse, lui, a amélioré la recette avec de la brioche pour encore plus de saveur. Après une heure de cuisson, elle est directement déposée en vitrine et la magie opère. Chaque Lozérien a une bonne raison d'en acheter. Pour Alain, c'est un remède anti-gaspillage. Pour d'autres, c'est une madeleine de Proust qui rappelle d'excellents souvenirs.