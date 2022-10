La courge, le bon goût de l'automne

En octobre, c'est le moment de récolter ses courges. "Il existe environ 800 variétés de courges dans le monde. Nous ici, on a choisi d'en planter quatre", explique Sandrine Duport, cuisinière. La première, la rouge d'Étampes, c'est la citrouille d'Halloween. Sa chair est parfaite pour les soupes. Ce n'est pas tout. "On a des potimarrons. Lui, il a un léger goût de châtaigne, il est absolument délicieux", explique Sandrine. La musquée de Provence, elle aussi, a souffert de la sècheresse. Résultat : elle est plus petite, mais elle garde toutes ses saveurs. "Le butternut, on l'adore parce qu'il va nous laisser un léger goût de beurre au fond de la bouche", rapporte la cuisinière. "Pour avoir ce genre de belle récolte, (...) on va chez notre jardinier préféré et on achète des plants pour pouvoir planter dans notre potager", confie Thierry Gabet, jardinier. Pour bien conserver les courges, il faut d'abord les nettoyer soigneusement, puis les laisser à température ambiante. Avec la courge, on pense aux soupes. Mais selon Sandrine, on peut aussi faire des frites avec du butternut. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens