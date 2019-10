La courge mise à l'honneur à Châteauneuf-Grasse

La courge n'annonce pas que l'arrivée de l'automne dans les Alpes-Maritimes. Depuis quinze ans, le village de Châteauneuf-Grasse fête ce légume coloré chaque mois d'octobre. Devenue une véritable tradition, la Fête de la courge est tout simplement un régal, aussi bien pour les producteurs et les bénévoles que pour les visiteurs. D'ailleurs, ces derniers n'ont pas manqué de déguster la spécialité régionale : la tarte sucrée à la courge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.